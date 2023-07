Avellino: c'è l'alternativa per la fascia sinistra. Sprint sulle cessioni Si avvicina il ritiro di Palena e nelle prossime ore sarà arrivo tra Avellino e Venticano

Con l'annuncio di Ignacio Lores Varela all'Avellino manca un esterno difensivo sinistro e un quarto attaccante da 4-3-1-2 per completare il gioco delle coppie nella rosa immaginata per la stagione 2023/2024 e per la corsia mancina ecco Luca Falbo. Il nativo di Chivasso, classe 2000, reduce dall'avventura con il Monopoli nell'ultimo campionato e, quindi, compagno di squadra di Erasmo Mulè nel club pugliese con 28 presenze (24 nella stagione regolare, 2 in Coppa Italia di categoria e 2 nei playoff di Serie C) nella scorsa annata sportiva. Nel luglio 2022 Falbo aveva salutato la Lazio trasferendosi al Monopoli con una cessione a titolo definitivo e un contratto con scadenza 30 giugno 2023. Il piemontese sarà l'alternativa a Fabio Tito per la fascia sinistra.

Palmiero pronto all'ingresso, incognita Aya tra le uscite

Manca solo l'annuncio per l'ingresso di Luca Palmiero in mediana e ora l'Avellino cerca lo sprint sul fronte cessioni. Alcune trattative sono già ben definite: è il caso di Richard Marcone pronto al trasferimento al Sorrento e di Daniele Franco destinato al secondo ritorno a Torre del Greco. Sono ben 13 le pedine in uscita con l'incognita dal nome Ramzi Aya, costretto a una nuova operazione al ginocchio.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In entrata: Palmiero

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025)

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno