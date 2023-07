Avellino: via i test prima del ritiro di Palena, ecco dove e quando Domenica pomeriggio sarà partenza per la cittadina abruzzese

Alle 17.30 inizieranno i test pre ritiro dell'Avellino allo stadio comunale "William Vincenzo Russo" di Venticano. "I calciatori, in questi giorni, stanno sostenendo i rispettivi cicli di visite mediche. - sottolinea l'US Avellino in una nota ufficiale - Una volta completati tutti gli accertamenti propedeutici all’ottenimento dell’idoneità sportiva agonistica, i tesserati si aggregheranno al gruppo che partirà per Palena, in provincia di Chieti, domenica pomeriggio. Il programma a Venticano sarà, dunque, di tre giorni nei quali si terranno due sedute pomeridiane (oggi e domani) ed una mattutina (domenica). I test si terranno a porte chiuse".

Domenica pomeriggio la partenza per l'Abruzzo

"Quello con il comune di Venticano è un rapporto che va avanti dal 2020 e che ha visto lo stadio Russo diventare un vero e proprio punto di riferimento per il settore giovanile biancoverde. si legge nel comunicato del club irpino - Il club, a tal proposito, ringrazia l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Luigi De Nisco, e l’Asd Sporting Venticano, presieduta da Antonio Colella, per la massima disponibilità da sempre fornita".