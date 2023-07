Parisi è un nuovo calciatore della Fiorentina, ecco quanto riceve l'Avellino È ufficiale il trasferimento del serinese dall'Empoli al club viola

Fabiano Parisi è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Acquisto a titolo definitivo dall'Empoli: con questa formula di trasferimento inizia la nuova avventura in carriera per l'esterno difensivo serinese. L'operazione tra la Fiorentina e il club azzurro genera una percentuale anche all'Avellino. Dei dieci milioni di euro più uno di bonus il dieci per cento, un milione e centomila euro, frutto del bonus garantito ai lupi dalla cessione avvenuta nel settembre 2020, è introito per la società irpina.

Il comunicato ufficiale del club viola

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall’Empoli FC. Fabiano Parisi, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A. Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21".