Avellino: c'è un difensore in uscita. Lupi verso Palena Focus reparto per reparto: agli acquisti si lega un'operazione ormai definita

Via al ritiro, è il giorno del viaggio destinazione Palena per i lupi. Nelle prossime ore inizierà davvero la preparazione estiva dell'Avellino per la stagione 2023/2024 con allenamenti e amichevoli nella cittadina abruzzese dopo i primi test effettuati a Venticano nel pre-ritiro. La rosa per il prossimo campionato ha preso forma con diversi annunci in entrata, ben 8 (Cancellotti, Patierno, Mulè, D'Amico, Ghidotti, Lores Varela, Palmiero e Falbo), e 2 in uscita (Garetto e Ceccarelli), ma appare pronto anche il terzo.

Auriletto al Renate come Garetto

Simone Auriletto saluterà l'Avellino dopo una sola stagione. Il difensore piemontese, classe '98, si trasferirà al Renate, si legherà al club lombardo con un contratto triennale e raggiungerà, quindi, Garetto con il medesimo percorso (dall'Avellino al Renate). L'obiettivo resta l'equilibrio tra entrate ed uscite con la dirigenza biancoverde che ha accelerato decisamente per i volti nuovi garantendo gran parte della nuova rosa a Massimo Rastelli prima dell'inizio del ritiro estivo.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Auriletto (2024), Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025)

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno