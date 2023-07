Avellino: ecco chi è in viaggio verso Palena e chi è assente Il gruppo biancoverde ha salutato Venticano ed è partito per la sede del ritiro estivo

Seduta mattutina per l'Avellino allo stadio "William Vincenzo Russo" di Venticano, poi il pranzo e da pochi minuti il gruppo biancoverde è partito destinazione Palena. Nella cittadina teatina l'Avellino vivrà la preparazione precampionato fino al 30 luglio. La società irpina ha comunicato i tesserati in viaggio per la sede del ritiro estivo: 4 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 8 attaccanti. Le novità nel gruppo saranno comunicate dall'Avellino successivamente.

Gli assenti fuori dal progetto tecnico

Non sono presenti Richard Marcone, Gianmaria Zanandrea, SImone Auriletto, Ramzi Aya, Julian Illanes, Agostino Rizzo, Federico Casarini, Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Mamadou Kanoute, Claudiu Micovschi e Mamadou Tounkara: tutti calciatori in uscita. C'è, invece, Vincenzo Plescia. In mattinata l'Avellino ha ufficializzato la cessione di Jacopo Murano.

I convocati

Portieri: Simone Ghidotti, Pasquale Pane, Antonio Pizzella, Salvatore Tammaro

Difensori: Simone Benedetti, Tommaso Cancellotti, Luigi De Simone, Luca Falbo, Lorenzo Moretti, Erasmo Mulè, Manuel Ricciardi, Fabio Tito

Centrocampisti: Jacopo Dall’Oglio, Sonny D’Angelo, Alessandro Esposito, Francesco Maisto, Antonio Matera, Davide Mazzocco, Luca Palmiero, Mattia Tarcinale

Attaccanti: Felice D’Amico, Salvatore Fusco, Michele Marconi, Cosimo Patierno, Vincenzo Plescia, Raffaele Russo, Marcello Trotta, Ignacio Lores Varela

