FOTO | Ecco l'Avellino nel ritiro di Palena: gli scatti in campo e fuori La rosa reparto per reparto: pronte da ore altre due operazioni in uscita

È ripresa alle 9.30 la preparazione dell'Avellino per il secondo giorno di allenamenti a Palena, sede del ritiro estivo. Lavoro sul manto erboso dello stadio comunale della cittadina abruzzese, poi recupero immediato nel fiume Aventino: due settimane di preparazione tra sedute e test congiunti con un gruppo già rimodulato agli ordini di Massimo Rastelli.

Ufficiale Sgarbi, Auriletto al Renate

Nella giornata di ieri l'Avellino ha definito l'ulteriore ingresso. Lorenzo Sgarbi entra nel reparto offensivo biancoverde: la punta classe 2001 è stato ceduto a titolo temporaneo dal Napoli e completerà il cambio degli attaccanti per il 4-3-1-2 che il tecnico ha in mente per la stagione 2023/2024. È diventata ufficiale la cessione a titolo definitivo di Simone Auriletto. Il difensore piemontese ha firmato un contratto triennale con opzione per la quarta stagione con il club lombardo.

Due uscite definite e altre pedine fuori dal progetto

Sono pronte altre due uscite. Daniele Franco tornerà alla Turris, mentre Richard Marcone si trasferirà al Sorrento. Altri profili sono fuori dal progetto tecnico e non sono presenti nel ritiro: Gianmaria Zanandrea, seguito dal Vicenza, Ramzi Aya, costretto a una nuova operazione al ginocchio, Julian Illanes, che piace al Gubbio, Agostino Rizzo, Federico Casarini, Giuseppe Guadagni, Mamadou Kanoute, Claudiu Micovschi, sempre vicino al Taranto, e Mamadou Tounkara.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno