Avellino: Guadagni alla Lucchese, i dettagli della cessione Serie C: nuovo annuncio in uscita da parte del club biancoverde

Giuseppe Guadagni è un nuovo calciatore della Lucchese. L'esterno offensivo saluta l'Avellino dopo una sola stagione, ma nei fatti l'esperienza in biancoverde è durata 6 mesi. Nel gennaio scorso Guadagni si era trasferito alla Recanatese per la seconda parte del campionato di Serie C 2022/2023. L'attaccante di Brusciano si è legato alla Lucchese con un contratto biennale (30 giugno 2025).

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Lucchese il calciatore Giuseppe Guadagni. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

L'annuncio della società toscana

"La Lucchese 1905 comunica l'arrivo in rossonero dell’attaccante Giuseppe Guadagni. Il giocatore, nato a Brusciano in provincia di Napoli, il 26/11/2001, nell’ultima stagione ha giocato nella Recanatese, con la quale ha collezionato 16 presenze e 3 gol. L'attaccante ha firmato un contratto che lo terrà vincolato alla società del presidente Bulgarella fino al 30 giugno 2025".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912