Patierno: "Ho detto subito sì all'Avellino. Meglio leader in C che numero in B" "Ho grande entusiasmo. Se penso che due anni fa ero a casa è una grande rivincita"

Conferenza stampa di presentazione per Cosimo Patierno nel ritiro di Palena. Il nuovo attaccante dell'Avellino si è espresso così: "Ho dato subito apertura al club. Avevo anche altre possibilità, ma ad Avellino tutti vorrebbero giocare. Quando il direttore ha chiesto di me la trattativa si è chiusa in poco tempo. Poi è arrivato l'accordo tra le società. Stiamo lavorando bene, stiamo ascoltando il mister e speriamo bene".

La potenziale coppia Patierno-Marconi in attacco

"Le mie condizioni? Sto facendo quasi tutto con la squadra, anche la parte di forza. Stiamo gestendo la mia situazione e penso che in breve tempo sarò in campo al cento per cento. La coppia con Marconi? Michele è un giocatore forte. Gli allenamenti ci aiuteranno a vederci come coppia. Starà al mister poi la decisione. Marconi è forte, io sono più di movimento rispetto a lui, ma parlerà il campo e vedremo già con i primi allenamenti come andrà".

Il percorso in carriera

"La Serie B? Innanzitutto mi avete paragonato a grandi attaccanti e vi ringrazio. Ho fatto tanta gavetta partendo dal basso. Il mio percorso può essere di insegnamento ai più giovani. So cosa vuol dire giocare su terra battuta. Arrivare ad Avellino mi dà grande entusiasmo. Fino a due anni fa ero a casa ed è stata una grande rivincita. La Virtus Francavilla mi ha consentito di provare la C e mi sono anche ripetuto. Ora vivrò una grande piazza, ho scelto Avellino evitando di fare la B e di fare numero. Ho preferito restare in C, ma da leader. Con un progetto importante preferisco la terza serie. Mi dicevano di un clima difficile ad Avellino, ma è inutile pensare a ciò che è successo. C'è da guardare avanti per tutti. Solo con un grande gruppo ci possiamo divertire. La società sta facendo grandi cose. È una squadra competitiva, poi tocca a noi dare tutto".