Mulè: "Il lupo nel destino. Ti chiama l'Avellino e ti senti giocatore vero" Prime parole da calciatore del club irpino per il difensore di Alcamo nel ritiro di Palena

Prime parole da calciatore dell'Avellino per Erasmo Mulè. Conferenza stampa per il difensore biancoverde nel ritiro di Palena: "La trattativa è stata velocissima con il contatto tra il mio procuratore e il direttore Perinetti. La scelta è stata immediata. Quando senti la parola Avellin, ti senti giocatore vero, la scelta è stata semplice. - ha spiegato Mulè - L'impatto è stato ottimo, stiamo lavorando tanto e bene. C'è un gruppo affiatato. Il mio ruolo in questa rosa? Nel calcio il posto non è assicurato, non te lo assicura nessuno. Te lo devi guadagnare. Devo lavorare tanto ed è giusto che sia così. Nella scorsa stagione ero nello stesso girone dell'Avellino e l'ho seguito. C'è voglia di rivalsa da parte di tutti ed è uno stimolo in più. Sono qui per fare bene con questa maglia per un traguardo comune e importante".

Il tatuaggio del lupo sul braccio destro

"Conosco D'Amico e Plescia dai tempi delle giovanili del Palermo e poi ho giocato con Falbo a Monopoli nella seconda parte della scorsa stagione. - ha aggiunto il difensore - Con gli altri è stato semplice creare un bel rapporto. Il tatuaggio? Sì, ho un lupo sul braccio destro. Rappresenta la mia storia caratteriale. Tanti scelgono il leone, io ho scelto il lupo e probabilmente era nel mio destino avendo poi l'opportunità dell'Avellino".

Il girone C e l'avventura nella Next Gen della Juventus

"Ho fatto tutti i gironi e su quello C posso dire che è forse il più fisico e il più complicato. Il gruppo è affiatato. A Catanzaro era così e spero possa valere tanto anche con l'Avellino. La Next Gen? Confrontarsi con quei campioni è ciò che tutti sognano. Basta un allenamento. Sembra impossibile allenarsi con le leggende tipo Chiellini, Bonucci. A chi mi ispiro? Come idolo ho Sergio Ramos. Per il modulo fa poca differenza. Ho giocato sia a 3 che a 4 e va bene tutto".