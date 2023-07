Avellino: 9 volti nuovi, 7 cessioni. Lo scenario nella rosa I dettagli reparto per reparto verso la chiusura della prima settimana di lavoro a Palena

È la vigilia del primo test nel ritiro di Palena. Domani, alle 18, l'Avellino affronterà il team "Amici di Palena e degli angeli di Palena" per un allenamento congiunto che chiuderà la prima settimana nella cittadina teatina. Domenica sarà riposo per i lupi dopo la prima fase della preparazione estiva. Nelle scorse ore è arrivata anche la carica di Massimo Rastelli, non soddisfatto dell'atteggiamento dei biancoverdi sul terreno di gioco. L'Avellino vola verso la prima pausa del ritiro con 9 volti nuovi (Ghidotti, Cancellotti, Mulè, Falbo, Palmiero, Patierno, D'Amico, Lores Varela e Sgarbi) e con 7 cessioni (Marcone, Auriletto, Garetto, Franco, Ceccarelli, Murano e Guadagni). Ecco la situazione reparto per reparto con diversi calciatori in uscita che raggiungeranno Palena per gli allenamenti.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In uscita: Casarini (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Micovschi (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese