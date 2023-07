Avellino: è il giorno del primo test nel ritiro di Palena Alle 18 l'allenamento congiunto con la rappresentativa "Amici di Palena e degli Angeli di Palena"

È il giorno del primo test per l'Avellino 2023/2024. Alle 18 i biancoverdi affronteranno la rappresentativa locale "Amici di Palena e degli Angeli di Palena" per aprire la serie di allenamenti congiunti che proseguirà mercoledì alle 17.30 con il Casalbordino, squadra di Eccellenza, e sabato 29, sempre con calcio d'inizio alle 17.30, quando i lupi scenderanno in campo contro il Chieti, partecipante al prossimo campionato di Serie D.

Si prospetta un mese di agosto ricco di attese

Sarà impatto graduale nei test con l'Avellino che sarà chiamato a ulteriori amichevoli quando tornerà in Irpinia nel mese di agosto. Per il campionato di Serie C sembra aprirsi una fase di stand-by con l'inizio del torneo indicato per domenica 27 agosto, ma che difficilmente avrà il proprio start per la fine del prossimo mese in virtù di organici ancora non definiti tra cadetteria e terza serie.

Prime soluzioni nei 90 minuti

Contro la rappresentativa locale sarà l'ultimo sforzo della prima settimana di lavoro e allo staff tecnico toccherà calibrare il carico fisico nel corso del primo test. Cosimo Patierno dovrebbe far coppia con Michele Marconi: l'ex Virtus Francavilla si sta allenando con il gruppo dopo un avvio condizionato dall'infortunio rimediato nel pre-ritiro di Venticano. Con l'attaccante dovrebbero esserci anche Lorenzo Moretti e Antonio Matera. Spazio per tutti i calciatori all'interno del progetto tecnico: assenti, inevitabilmente, Raffaele Russo e Marcello Trotta, al lavoro per accelerare nel recupero dopo le operazioni affrontate nei mesi scorsi.