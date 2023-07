Avellino: 15-0 nel test con la rappresentativa Amici di Palena Allenamento congiunto per i biancoverdi contro la rappresentativa locale

Risultato di 15-0 per l'Avellino nell'allenamento congiunto contro la rappresentativa locale di Palena. Domani sarà riposo per i lupi che riprenderanno la preparazione lunedì. Mercoledì e sabato sono in programma altri due test contro il Casalbordino e il Chieti.

Avellino - Rapp. Amici di Palena 15-0

Secondo tempo

46' - Finale: Avellino - Rapp. Amici di Palena 15-0

42' - Ancora Plescia: cinquina del palermitano (15-0).

41' - Poker di Plescia: colpo di testa per l'attaccante (14-0).

32' - Tripletta di Plescia: ancora a bersaglio il siciliano (13-0). Gestione biancoverde nella ripresa.

19' - Altra rete di Plescia: D'Amico apre al gol dell'attaccante (12-0).

14' - Gol di Vincenzo Plescia: Patierno per il palermitano che non può sbagliare (11-0). Dopo pochi secondi serie di rimpalli e Patierno non trova la doppietta.

9' - A segno Cosimo Patierno: prima rete per il pugliese, entrato in avvio di ripresa (10-0).

0' - Diversi cambi, spazio per tutti da una parte e dall'altra. Indisponibili per l'Avellino Davide Mazzocco, Marcello Trotta e Raffaele Russo. Dentro Pane, Ricciardi, Moretti, Matera, Patierno, Maisto, D'Amico, Falbo, Plescia, Tarcinale e De Simone nell'undici biancoverde.

Primo Tempo

45' - Avellino - Rapp. Amici di Palena 9-0 (fine primo tempo)

40' - Colpo di testa di Mulè: a segno il difensore ex Monopoli per il 9-0.

29' - Poker di Marconi: Cancellotti al centro per innescare di nuovo l'attaccante (8-0).

28' - Tripletta di Marconi: la punta realizza il 7-0.

26' - Altro gol biancoverde: conclusione di Dall'Oglio, deviazione di Marconi per il 6-0.

24' - Rete di Michele Marconi: di forza la punta ex Sudtirol per il 5-0.

21' - Gol di Ignacio Lores Varela: controllo e destro a volo per l'uruguagio.

13' - Doppietta di Sgarbi: il colpo di testa di D'Angelo trova la respinta del portiere, ma si apre l'occasione del tris con l'attaccante che firma il secondo gol. Al 16' la punta centra anche la traversa.

11' - Raddoppio firmato da Jacopo Dall'Oglio: mancino del centrocampista a bersaglio per il 2-0.

9' - A segno Lorenzo Sgarbi: gol dell'attaccante in prestito dal Napoli e per i biancoverdi nella serie di test precampionato.

0' - Minuto di silenzio prima dell'allenamento congiunto.

Le formazioni

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Mulè, Benedetti, Tito; Dall'Oglio, Palmiero, D'Angelo; Lores Varela; Sgarbi, Marconi. All. Rastelli. A disp. Pane, Tammaro, Caravano, Ricciardi, Tarcinale, Maisto, D'Amico, Falbo, Esposito, Matera, Fusco, De Simone, Patierno, Plescia, Moretti.

Rapp. Amici di Palena: Piccone, Di Rito, Laudadio, Celio L., D'Orazio, Verna, Como, Peralta, Scarci, Colabattista, Di Falco. A disp. Cipolla, D'Antonio, D'Ippolito, Moschella, Trisi, Celio A.G., Verratti. Di Camillo.

Il pre-gara

Alle 18 il primo test nel ritiro di Palena per l'Avellino contro la rappresentativa locale. Allo stadio "Angeli di Palena" allenamento congiunto per i lupi, il primo di tre nella preparazione precampionato nella cittadina abruzzese. In tribuna tanti tifosi biancoverdi per seguire dal vivo il test degli uomini di Massimo Rastelli.