Avellino: si riparte con altri due test, la prospettiva della rosa Può essere una settimana di ulteriori novità reparto per reparto

È stata una domenica di riposo, di recupero fisico dopo il test con la rappresentativa di Palena per l'Avellino che riprenderà la preparazione nelle prossime ore. Sarà la seconda settimana di allenamenti per i lupi, reduci dal 15-0 nel primo test e già pronti ad altri due. Mercoledì il Casalbordino (Eccellenza), sabato il Chieti (Serie D): sarà un percorso graduale per gli allenamenti congiunti e per le amichevoli che saranno in calendario dopo il rientro dall'Abruzzo con un agosto da vivere nelle attese di organico programma gare del girone C di Serie C.

Ripartenza con i movimenti di mercato

La cessione di Richard Marcone al Sorrento è stata l'ultima operazione definita nella prima settimana di ritiro. Con 7 uscite e 9 volti nuovi ora la società irpina è pronta a salutare altre pedine. I calciatori fuori dal progetto tecnico si alleneranno a Palena, ma come presentato sin dall'avvio della stagione non c'è la prospettiva di ritrovare spazio nella rosa biancoverde. Per Mamadou Tounkara c'è l'ipotesi della rescissione che prende forma con il passare delle ore, mentre per gli altri ci sono varie piste di mercato in uscita.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In uscita: Casarini (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Micovschi (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese