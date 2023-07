Avellino, Ghidotti: "Le motivazioni saranno decisive per tutti noi" L'estremo difensore in conferenza stampa dopo l'allenamento mattutino a Palena

Allenamento mattutino per l'Avellino dopo la domenica di riposo e conferenza stampa per Simone Ghidotti. Ecco le prime parole da biancoverde per l'estremo difensore in prestito dal Como: "La trattativa è stata abbastanza semplice. - ha spiegato Ghidotti - Perinetti ha messo subito in chiaro le ambizioni della società e della squadra. Non ho dovuto pensarci due volte. Mi sto trovando bene, stiamo lavorando parecchio. Il passato mio e della società è uno stimolo a fare meglio, abbiamo la motivazione giusta per fare bene. Mi sto trovando molto bene con tutto lo staff, con il mister (David Dei, ndr) e con Pasquale (Pane, ndr). Abbiamo parlato della piazza, importante, ma lo sapevo già. Cerchiamo di lavorare sempre al massimo".

Il gruppo e le caratteristiche

"Per i primi giorni che stiamo vivendo mi sembra un bel gruppo. Il più vivace nel gruppo è Felice D'Amico, ma anche gli altri li vedo pronti e carichi e divertenti quando occorre. Le mie caratteristiche? Essendo un portiere longilineo sono abbastanza completo, ma cerco di lavorare sempre su diversi dettagli come la costruzione dal basso. Guardo a tanti portieri per migliorare".

La prospettiva

"Il girone? Molto difficile. Ci sono tante squadre che hanno fatto la B nel recente passato, ci sono club ambiziosi. Sarà difficile, ma siamo pronti. Il futuro? Ho accettato Avellino perché ho molti stimoli come li ha il club. Fabregas? Tutto ciò che diceva vale tantissimo. Ci ha aiutato tanto e lo ringrazio anche da qui".