Avellino, è il giorno del secondo test. Per la difesa spunta Kontek Alle 18 l'amichevole con il Casalbordino

A Palena è il giorno del secondo test stagionale per l'Avellino che alle 18 se la vedrà con il Casalbordino, formazione dell'Eccellenza abruzzese.

Gradualmente si alza il livello dei test dopo la rappresentativa locale incontrata sabato e verso il Chieti, formazione di serie D che sarà sparring-partner dei lupi sabato 29.

In ritiro il gruppo lavora con buona intensità, il pallone sempre più protagonista nelle esercitazioni di Massimo Rastelli.

Sul mercato era inevitabile una frenata dopo tanti colpi piazzati in rapida sequenza. Perinetti e Condò ora si stanno concentrando prevalentemente sulle uscite.

Ci sono da piazzare Casarini, Kanoutè, Illanes, Zanandrea ma in entrata si farà ancora qualcosa. Radio mercato parla di un interesse per il centrale difensivo Kontek, l'ultima stagione in prestito dal Cesena al Foggia.