Us Avellino, Raffaele Russo rinnova fino al 2025 Il calciatore sta recuperando dal brutto infortunio dello scorso aprile

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo.

Il calciatore biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2025. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno.

Russo sta recuperando dal grave infortunio subito lo scorso aprile nel derby al "Menti" contro la Juve Stabia.