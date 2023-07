Avellino, 6-4 al Casalbordino con qualche affanno di troppo Non senza soffrire i lupi si sono imposti nel secondo test a Palena

Con qualche affanno di troppo e non senza soffrire, l’Avellino si impone 6-4 nel secondo test stagionale a Palena, contro il Casalbordino, formazione che milita nel campionato di Eccellenza abruzzese. Ad andare in gol per i biancoverdi Marconi e Plescia, autori di una doppietta, Dall’Oglio e Falbo. L'Avellino aveva chiuso in svantaggio 3-4 la prima frazione. Particolarmente ispirato, nel Casalbordino, il 2002 Finizio, autore dei 4 gol della squadra locale. Sabato ultimo test nel ritiro abruzzese contro il Chieti, squadra che nella prossima stagione disputerà il camopionato di serie D.