Avellino, Palmiero: "La pressione è un'arma in più, so cosa fare" Il centrocampista ex Pescara: "Qui un gruppo affiatato con tanta voglia di rivalsa"

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi allo stadio “Degli Angeli” di Palena (CH), il calciatore Luca Palmiero si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista biancoverde.

Sui primi giorni ad Avellino: “Le sensazioni sono positive, chiaramente dopo undici giorni di ritiro la stanchezza si fa sentire però posso dire che ho trovato un gruppo affiatato, con voglia di rivalsa e questo è un segnale molto positivo”.

Sull’intesa con D’Angelo e Dall’Oglio: “Sono abituato a giocare in quel ruolo e conosco quello che devo fare sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Siamo quì in ritiro per lavorare e per oliare i meccanismi in tutti i reparti e non solo in mezzo al campo e sono convinto che con il tempo e con il lavoro saremo sempre più rodati”.

Sulla piazza biancoverde: “Quando ho scelto di venire ad Avellino sapevo bene dove arrivavo. La pressione per me è una cosa positiva. Giocare in una piazza del genere, se le cose dovessero andare bene, è un’arma in più”.