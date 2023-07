Avellino, difensore cercasi: sfuma Kontek. Nel mirino Golemic Il serbo ha risolto il contratto con il Crotone

L’Avellino ha un pensiero fisso: un difensore di grande livello per completare il pacchetto arretrato. Ieri si è detto del sondaggio per il 26enne croato Ivan Kontek ma il centrale del Cesena sarebbe più propenso ad altre scelte e Perinetti e Condò hanno messo nel mirino il gigante serbo Vladimir Golemic che ha appena risolto consensualmente il contratto con il Crotone. 137 presenze e 10 gol con i pitagorici, Golemic, che ha vestito la maglia dei calabresi anche in serie A, rappresenterebbe un profilo di grande spessore per la categoria. Ma non sarà così semplice assicurarselo. Sul difensore classe 1991 c’è infatti da battere la concorrenza forte del Catania e del Vicenza.