Avellino, Sgarbi si presenta: "Un onore essere qui, c'è tanto da apprendere" E sulla botta rimediata in amichevole: "Sto bene, domani voglio esserci con il Chieti"

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi allo stadio “Degli Angeli” di Palena (CH), il calciatore Lorenzo Sgarbi si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante biancoverde.

Sull’arrivo ad Avellino: “Sono molto soddisfatto, ho trovato un gruppo di persone molto espansive che mi hanno fatto sentire a casa sin da subito. Penso che sia un gruppo molto ambizioso costruito da giovani forti e, soprattutto, da tanti calciatori esperti che hanno fatto anche categorie superiori”.

Sul problema alla caviglia avuto nei giorni scorsi: “È stato più che altro lo spavento perchè l’anno scorso ho avuto un brutto infortunio alla caviglia sinistra. Per fortuna stamattina già è andato tutto molto meglio, oggi pomeriggio proverò a correre e spero di fare anche qualche minuto nell’amichevole di domani”.

Sulla concorrenza in attacco: “È il primo anno che mi capita di giocare con calciatori di questo calibro. Marconi è un attaccante che ha fatto i gol in categorie superiori, Patierno l’anno scorso è stato il vice capocannoniere del girone C e Vincenzo Plescia l’anno scorso, nei secondi sei mesi, ha dimostrato a Piacenza di essere un ottimo attaccante. Per me è un onore allenarmi con loro e farò di tutto per assorbire la loro esperienza e migliorarmi”.