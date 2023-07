Avellino, 2-0 al Chieti nell'ultima a Palena. Sfuma Golemic Da domani i lupi torneranno ad allenarsi in Irpinia

L'Avellino saluta il ritiro di Palena con una vittoria nell’ultimo test in terra d’Abruzzo : 2-0 al Chieti, formazione che milita nel campionato di serie D. In gol Benedetti nel primo tempo e Matera nella ripresa. Buona prova per gli irpini, biancoverdi decisamente meglio rispetto al match contro il Casalbordino di mercoledì scorso. Intanto sul mercato sembra definitivamente sfumato il difensore serbo Vladimir Golemic che nella prossima stagione giocherà con il Vicenza. A breve è attesa l'ufficialità. Ora la dirigenza irpina dovrà studiare un piano B per completare il pacchetto arretrato.