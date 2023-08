Avellino, Capuano nel mirino: potrebbe ritrovare Rastelli Il difensore della Ternana allenato dal tecnico biancoverde ai tempi del Cagliari

Un obiettivo importante, un giocatore dal pedigree di tutto rispetto in serie B ma con esperienza anche in A. L’Avellino vuole chiudere per Marco Capuano, classe 1991, difensore della Ternana. Limitato lo scorso anno da un serio infortunio il calciatore si è ristabilito e ad Avellino potrebbe ritrovare Massimo Rastelli che lo ha allenato ai tempi di Cagliari. Proprio con i sardi nel 2015-2016 e con il Pescara nel 2011-2012 le due promozioni conquistate dalla B alla A. L’Avellino ci prova, sarebbe un colpo che darebbe un valore aggiunto al gruppo biancoverde, elemento che in C farebbe la differenza. Alla Ternana è arrivato nell'estate del 2021 dopo essersi svincolato dal Frosinone. In rossoverde ha giocato in totale 34 partite in Serie B ed una in Coppa Italia.