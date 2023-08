Avellino, ufficiale l'addio di Micovschi. Lo aspetta il Taranto Oggi seduta pomeridiana a Venticano, domenica amichevole a Barletta

L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Claudiu Micovschi. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Ora il calciatore rumeno può approdare al Taranto di Capuano. Intanto il gruppo biancoverde è tornato ad allenarsi a Venticano dopo le due settimane trascorse nel ritiro di Palena. Si è rivisto Kanoutè, ai margini del progetto tecnico e comunque in lista di sbarco.