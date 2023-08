Avellino, si chiude per Cionek: c'è lui per completare la difesa L'esperto brasiliano, naturalizzato polacco, dovrebbe firmale un annuale con opzione per il rinnovo

E' Thiago Cionek il difensore centrale scelto da Perinetti e Rastelli per completare il pacchetto arretrato dell'Avellino. Il nome dell'esperto difensore polacco, classe 1986, era circolato già nelle passate settimane ma la trattativa ha subito una forte accelerazione negli ultimi giorni vista anche la difficoltà per arrivare a Marco Capuano della Ternana. Operazione ai dettagli, il 37enne dovrebbe firmare un contratto fino al prossimo giugno con opzione per il rinnovo. Brasiliano, naturalizzato polacco, vanta tanta esperienza in B, ma anche in Serie A, con le maglie di Palermo e SPAL. Per lui si tratterebbe della prima esperienza in Lega Pro dopo essersi svincolato dalla Reggina.