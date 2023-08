Avellino, oggi test a Barletta. Per Cionek annuale con opzione Rastelli ritrova Varela e Mulè

Alle 19 allo stadio “Puttilli” quarta amichevole precampionato per l'Avellino, che affronta il Barletta di Gigi Pavarese. Match che si giocherà a porte chiuse per decisione del Prefetto della BAT per motivi di ordine pubblico. Massimo Rastelli, in attesa di avere a disposizione il difensore Thiago Cionek, potrà contare sull'intera rosa, ad eccezione degli infortunati Aya, Mazzocco, Trotta e Russo. Il tecnico ritrova Lores Varela e Mulè che hanno saltato le ultime due amichevoli. Intanto arriva Cionek, calciatore brasiliano, naturalizzato polacco, classe 1986. Si è svincolato dalla Reggina ed è pronto un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva: attesa a breve la fumata bianca per completare il pacchetto arretrato.