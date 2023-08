Botta e risposta in un minuto, Barletta-Avellino finisce 1-1 Al "Puttilli" Palmiero replica a Marconato

Tra Barletta e Avellino succede tutto nel primo tempo. Al “Puttilli”, in un match giocato a porte chiuse, finisce 1-1 il quarto test stagionale degli irpini. Partono bene i lupi che ritrovano Mulè e Lores Varela e costruiscono diverse occasioni da gol ma il portiere di casa Paparella si oppone sempre al vantaggio ospite. Anzi i pugliesi trovano loro il gol dell’1-0 grazie a una magistrale punizione di Marconato. Rabbiosa reazione dei biancoverdi che riescono subito a raddrizzarla con un gol di Palmiero. Nella ripresa calano i ritmi della sfida ma l’Avellino trova comunque il modo per rendersi pericoloso in un paio di occasioni. Sul fronte mercato Rastelli nel post-gara ha confermato l’arrivo del difensore Thiago Cionek. "Da come mi dicono è tutto ok per la trattativa, è un giocatore che può senz’altro servire”.