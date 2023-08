Avellino, Rastelli: "Ci saranno ulteriori innesti. Su Cionek..." Il tecnico biancoverde: "Confronto continuo. Mi fa piacere che la vediamo allo stesso modo"

L'Avellino ha chiuso il primo weekend di agosto con il pari nel test con il Barletta. Finale di 1-1 con due gol in pochi istanti: pugliesi avanti al 41' con Marconato, Palmiero a impattare subito al 42'. Nel post-gara Massimo Rastelli ha sottolineato l'atteggiamento della squadra con i rimpianti legati alle opportunità sprecate per vincere l'amichevole.

"Contento per l'atteggiamento"

"La squadra mi è piaciuta per l'atteggiamento. Era quello che avevo chiesto e naturalmente siamo partiti bene creando tante occasioni e abbiamo fatto delle giocate di qualità. Come succede in questa fase manca la continuità nel proporre sempre determinate trame, però mi è piaciuto l'atteggiamento. In questo tipo di gare è fondamentale fare gol, andare in vantaggio. L'avversario può disunirsi, invece ha preso coraggio e ti mette in difficoltà. Siamo stati bravi comunque a non concedere grandissime situazioni se non con qualche ripartenza, ma abbiamo chiuso gli spazi contro un ottimo Barletta alla sua prima settimana di lavoro. Sicuramente le loro gambe erano più veloci delle nostre. Abbiamo perso un po' le distanze, ma volevo vedere ciò che proviamo con un atteggiamento di squadra pensando che sia partita vera. È stato così per una buonissima amichevole".

"La squadra dovrà essere pronta al momento giusto"

"Non c'è Avellino A e Avellino B. C'è l'Avellino che ha un organico, in questo momento, composto da un numero di calciatori. Sappiamo che da qua alla fine del mercato ci saranno ulteriori innesti. Ogni settimana, ogni gara, ogni allenamento ci garantisce informazioni e di fare delle valutazioni. E con i direttori valutiamo i tasselli giusti per aumentare la qualità di questo organico. In questo tipo di amichevoli hai tutto da perdere. Tutti si attendono vittorie e goleade, ma non è così. Stiamo portando avanti un programma di lavoro. Ci interessa poco, tra virgolette, il risultato. Vogliamo che la squadra sia pronta al momento giusto. Stiamo avendo carichi di lavoro importanti. Non facciamo allenamenti leggeri prima di questi test. Vogliamo essere perfetti quando ci saranno le gare ufficiali. Nelle difficoltà dobbiamo migliorare come le distanze che colmeremo con la brillantezza della condizione".

"Tutto secondo i piani per Cionek e valutiamo anche altro"

"In queste gare, quando sei di categoria superiore, devi concretizzare le occasioni che crei. Sono state chance di valore e dovevamo essere più cattivi, più cinici. Cambia tutto. Ora l'importante è arrivarci mettendo in pratica ciò che facciamo in allenamento. Cionek? Credo che sia tutto nei programmi. Sicuramente ci saranno altre situazioni che vogliamo valutare. Con i direttori parlo tutti i giorni. C'è un confronto continuo, mi fa piacere che la vediamo allo stesso modo ed è una bella cosa".