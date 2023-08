Avellino, Palmiero: "Il mio carattere? Non dovrà mancare in questo girone" "Le occasioni sprecate? Miglioreremo sicuramente nella conclusione"

Luca Palmiero è andato a segno per l'1-1 nel test con il Barletta, ma il centrocampista dell'Avellino è risultato protagonista in particolar modo con la prestazione e la decisione in campo. "Abbiamo fatto una buona partita sul piano dell'aggressività, della cattiveria, dell'intensità. - ha spiegato Palmiero - Abbiamo anche creato qualche occasione che dovevamo sfruttare meglio. È stata una buona partita. Il mio carattere? Lo richiede la categoria, il girone. Affronteremo tante squadre che dal punto di vista del temperamento vorranno metterci in difficoltà e penso che non dovrà mai mancare lungo il campionato".

"Le occasioni? Miglioreremo sicuramente"

"Chiaramente potevamo concretizzare le occasioni avute, ma non è un dramma. Sono convinto che le cose miglioreranno. La doppia fase? Non abbiamo avuto grosse difficoltà, forse solo qualche transizione subita. Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nella fase di non possesso. Abbiamo concesso poco. Sono una buona squadra e abbiamo fatto una buonissima partita".