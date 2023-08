Avellino: il calendario nel girone C di Serie C, tutte le sfide Il cammino biancoverde nel raggruppamento meridionale della terza serie 2023/2024

Inizierà al "Partenio-Lombardi" il cammino dell'Avellino nel campionato di Serie C 2023/2024. Per i lupi sarà gara casalinga contro il Latina nel weekend del 3 settembre (il giorno e l'orario saranno definiti nelle prossime settimane). I derby campani sono in programma alla seconda giornata (Juve Stabia), alla quarta (Sorrento), all'ottava (Casertana), alla quattordicesima (Giugliano), alla sedicesima (Turris) e alla diciassettesima (Benevento).

Epilogo con il Crotone

Allo "Scida" terminerà il girone d'andata dell'Avellino e la chiusura della prima parte del campionato coinciderà con l'ultimo appuntamento dell'anno solare 2023. Si ripartirà con Latina-Avellino nel 2024 (7 gennaio). L'epilogo sarà casalingo con Avellino-Crotone (28 aprile). Al nono e decimo turno ci sarà il doppio turno interno che diventerà esterno nel girone di ritorno con Monterosi e Cerignola. Sono 4 i turni infrasettimanali.

Il girone d'andata

1) Avellino - Latina (3/9)

2) Juve Stabia - Avellino (10/9)

3) Avellino - Foggia (17/9)

4) Sorrento - Avellino (20/9)

5) Avellino - Monopoli (24/9)

6) ACR Messina - Avellino (1/10)

7) Avellino - Potenza (8/10)

8) X (Casertana) - Avellino (15/10)

9) Avellino - Monterosi Tuscia (22/10)

10) Avellino - Audace Cerignola (25/10)

11) Catania - Avellino (29/10)

12) Avellino - Virtus Francavilla (5/11)

13) Brindisi - Avellino (12/11)

14) Avellino - Giugliano (19/11)

15) Picerno - Avellino (26/11)

16) Avellino - Turris (3/12)

17) Benevento - Avellino (10/12)

18) Avellino - Taranto (17/12)

19) Crotone - Avellino (23/12)

Il girone di ritorno

20) Latina - Avellino (7/1)

21) Avellino - Juve Stabia (14/1)

22) Foggia - Avellino (21/1)

23) Avellino - Sorrento (28/1)

24) Monopoli - Avellino (4/2)

25) Avellino - Messina (11/2)

26) Potenza - Avellino (14/2)

27) Avellino - X (Casertana) (18/2)

28) Monterosi Tuscia - Avellino (25/2)

29) Audace Cerignola - Avellino (3/3)

30) Avellino - Catania (6/3)

31) Virtus Francavilla - Avellino (10/3)

32) Avellino - Brindisi (17/3)

33) Giugliano - Avellino (24/3)

34) Avellino - Picerno (30/3)

35) Turris - Avellino (7/4)

36) Avellino - Benevento (14/4)

37) Taranto - Avellino (21/4)

38) Avellino - Crotone (28/4)