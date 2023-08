Avellino: domenica nuovo test, ma è sprint di mercato. Le ultime Non solo Cionek, il punto reparto per reparto nella rosa biancoverde

Primo weekend di settembre, la gara casalinga contro il Latina: ecco l'esordio dell'Avellino nel campionato di Serie C 2023/2024 indicato per domenica 3, ma la certezza su giorno e orario ci sarà nei prossimi giorni quando sarà definito il vero programma gare sul fine settimana.

Allenamento congiunto con la Nocerina

Dal calendario al nuovo test perchè i biancoverdi raggiungeranno lo stadio comunale di Palma Campania nella giornata di domenica con calcio d'inizio alle 17.30. L'Avellino terrà un allenamento congiunto con la Nocerina e proverà ad accelerare. Nel test di Barletta è mancato il guizzo per concretizzare le occasioni create. Ora ai lupi toccherà centare la continuità nel percorso di crescita estivo che porterà al debutto e alle gare ufficiali.

Non solo Cionek: altre valutazioni

Nel frattempo, in chiave mercato, Massimo Rastelli è stato molto chiaro dopo l'amichevole in terra pugliese. L'Avellino non si fermerà al solo ingresso di Thiago Cionek. Il difensore ha salutato la piazza di Reggio Calabria sui social ed è pronto per la nuova avventura in Irpinia. Sono in corso valutazioni per determinare ulteriori innesti nei vari reparti con la condivisione delle idee tra staff tecnico e dirigenziale, presentata dallo stesso Rastelli in conferenza stampa.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione)

In arrivo: Cionek

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In uscita: Casarini (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)