Avellino: ecco il dato degli abbonamenti a quattro giorni dalla chiusura Sabato terminerà la fase relativa all'acquisto delle tessere per la stagione 2023/2024

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto che sono state sottoscritte 2250 tessere per il campionato di Serie C 2023/2024. La campagna abbonamenti per la prossima stagione terminerà tra quattro giorni, sabato alle 19.

Il comunicato del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, fino a questo momento, sono stati sottoscritti 2250 abbonamenti validi per il campionato di serie C 2023/2024. Al termine della finestra prevista per l’acquisto del titolo d’accesso valido per l’intera stagione, fissato per sabato 12 agosto alle ore 19.00, mancano quattro giorni. La biglietteria sarà aperta dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00".