Avellino: il messaggio della Curva Sud verso la prossima stagione Il tifo organizzato biancoverde: "Ci aspetterà un'annata ardua sotto tutti i punti di vista"

Sono gli ultimi giorni della campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 e la Curva Sud Avellino, richiamando al precedente comunicato, ha lanciato un messaggio verso il prossimo campionato. Il tifo organizzato biancoverde ha invitato tutti gli appassionati a sottoscrivere le tessere per seguire la squadra di Massimo Rastelli.

Il comunicato del tifo organizzato biancoverde

"Nell'ultimo comunicato abbiamo espresso delle chiare richieste alla società, necessarie per tutelare chi come noi esprime amore e supporto incondizionato alla squadra. Tale presa di posizione, necessaria, è stata presa per salvaguardare la dignità di un popolo che è stata fin troppo calpestata.

Alle porte di un nuovo campionato riteniamo che i punti del nostro precedente comunicato siano stati rispettati. È ora di tirare fuori quell'orgoglio che abbiamo sempre dimostrato, abbonandoci, chiamando a raccolta tutti, perché ci aspetterà un'annata ardua sotto tutti i punti di vista e soltanto il camminare uniti ed insieme potrà farci raggiungere il nostro obiettivo. Chiamiamo a raccolta tutto il popolo irpino per dimostrare nuovamente il nostro amore incondizionato e il nostro ostinato attaccamento a questi colori".