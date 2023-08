Il "verde" di Cionek sui social: l'Avellino è pronto ad annunciarlo Mazzocco: "Il tempo è prezioso. Ne sto sfruttando ogni secondo per tornare"

L'ulteriore conferma arriva sui social. Thiago Cionek lancia un segnale dalle stories: il verde senza alcuna didascalia, ma che rende l'idea della nuova avventura in carriera. L'Avellino è pronto ad annunciare l'accordo con il difensore brasiliano naturalizzato polacco classe '86. Il nativo di Curitiba gioca in Italia dal 2012: esperienze con il Padova, il Modena, il Palermo, la Spal e la Reggina, salutata nelle scorse ore sempre via social e vanta la partecipazione all'Europeo 2016 e al Mondiale 2018 con la Polonia.

Mazzocco: "Vogliamo tornare subito in mezzo al campo"

Cionek non sarà l'annuncio in entrata nel mese di agosto. Al netto di una rivoluzione tecnico-tattica già avviata dallo staff tecnico e dirigenziale, Massimo Rastelli ha certificato le ulteriori valutazioni in corso sulla rosa con la necessità di rendere ancora più forti i vari reparti. Nel frattempo, sempre sui canali social, sottolinea l'attesa vissuta in un'estate condizionata dai problemi muscolari che l'hanno costretto ai box nella preparazione precampionato. "Il tempo è prezioso. Ne sto sfruttando ogni secondo per tornare prestissimo in mezzo al campo", così il centrocampista ha presentato il desiderio di tornare quanto prima a disposizione.