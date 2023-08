Avellino: ecco il memorial Criscitiello, sarà svelata la maglia ufficiale Il programma dell'evento che si terrà al "Partenio-Lombardi" giovedì 17

L'US Avellino ha ufficializzato l'appuntamento in programma allo stadio "Partenio-Lombardi" giovedì 17, a partire dalle 20, quando si terrà il primo memorial "Sandro Criscitiello", organizzato dal club biancoverde in collaborazione con l'US Folgore Caratese.

Il programma dell'evento

Dalle 20 alle 21 l'Avellino presenterà la squadra e la maglia gara ufficiale che verrà indossata dai lupi nella stagione 2023/2024. A seguire si terrà l'amichevole Avellino - Folgore Caratese (calcio d'inizio previsto per le 21).

L'accesso allo stadio e i biglietti

"Per l’occasione saranno aperti i settori Curva Sud, Tribuna Montevergine Laterale ed ospiti. I ticket per accedere all’impianto saranno acquistabili presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso i punti vendita autorizzati dal circuito Go2.

I prezzi: curva sud 5 euro, tribuna Montevergine Laterale 10, settore ospiti 5

La vendita dei biglietti sarà attiva da mercoledì 16 agosto. Gli orari di apertura della biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi saranno i seguenti: mercoledì 16 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, giovedì 17 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino al calcio d'inizio".