Avellino: Cionek in gruppo, si apre una nuova fase di mercato Il difensore ha raggiunto Venticano nella giornata di ieri per iniziare la nuova avventura

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Thiago Cionek, ma in casa Avellino è evidente la seconda fase delle decisioni estive in chiave mercato. Da Venticano, sede degli allenamenti in attesa del ritorno al "Partenio-Lombardi", dove proseguono i lavori al manto in sintetico. continua il percorso sottotraccia dei dirigenti biancoverdi e rispunta con forza un profilo per il centrocampo. È quello di Marco Armellino, classe '89, reduce da un biennio con il Modena, già nei radar biancoverdi in passato, anche nel recente passato e che ora risulta di nuovo forte nelle soluzioni di mercato dei lupi, ma con la concorrenza della Triestina.

L'arrivo del difensore può determinare novità non solo in entrata

In uscita c'è Davide Mazzocco che ha lanciato un messaggio social in cui si augura l'accelerazione per mettersi alle spalle tutta una fase critica, i problemi muscolari che lo stanno tenendo lontano dal campo nella preparazione. Mazzocco potrebbe salutare l'Avellino dopo appena 6 mesi. Aveva accettato la sfida biancoverde in compagnia di Mamadou Tounkara nel gennaio scorso. Sempre in uscita, con l'arrivo di Cionek occhio all'evoluzione nel reparto difensivo perché Lorenzo Moretti è sempre stato seguito da club di Serie B nei mesi scorsi. C'era in particolar modo il Palermo sul difensore arrivato in Irpinia nella scorsa estate (su Moretti l'Inter confermò il diritto di recompra) ma ai rosanero sembra aggiungersi l'interesse del Pisa.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In uscita: Casarini (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)