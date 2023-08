Avellino: due test e sprint sul mercato, lo scenario Squadra al lavoro allo stadio "William Vincenzo Russo" di Venticano

Domenica l'allenamento congiunto con la Nocerina allo stadio comunale di Palma Campania, giovedì l'amichevole contro la Folgore Caratese all'interno del Memorial Sandro Criscitiello al "Partenio-Lombardi", che si aprirà con la presentazione della maglia per la stagione 2023/2024: l'Avellino vivrà questi due appuntamenti all'interno della preparazione che prosegue allo stadio "William Vincenzo Russo" di Venticano in attesa del completamento dei lavori relativi al manto in sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Equilibrio tra entrate ed uscite

Fronte mercato è evidente la prosecuzione dei contatti per una rosa ancora in evoluzione. Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio di Thiago Cionek, che si è legato con un biennale al club della famiglia D'Agostino, ma dopo l'amichevole contro il Barletta Massimo Rastelli ha palesato la necessità di altri tasselli. Cionek ha aperto a una seconda fase all'interno della sessione estiva di calciomercato. Sono 6 ben i profili in uscita e fuori dal progetto tecnico. Anche questo aspetto sarà cruciale nelle dinamiche del mese di agosto che porterà all'esordio in campionato, in programma domenica 3 settembre contro il Latina al "Partenio-Lombardi".