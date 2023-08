Avellino, Cionek: "Con l'unità possiamo costruire qualcosa di importante" Il difensore biancoverde: "Sono in Italia da più di dieci anni. Ho sempre giocato, l'età non conta"

L'Avellino ha presentato Thiago Cionek. Ecco le prime parole da biancoverde per il difensore brasiliano-polacco. "Sono molto contento di essere qui. - ha affermato Cionek - La trattativa è durata solo due giorni. Il direttore è una certezza. È una piazza calda, c'è tanta passione. Arrivo in C con un allenatore con tanta esperienza. Il direttore è un punto di riferimento, non solo in Italia. Ringrazio loro per essere qui e sono contento. Vengo qua non per finire la carriera, ma per combattere. La piazza chiede tanto e voglio rendere tutti felici".

"Sappiamo quanto i tifosi siano importanti. È possibile l'unità di intenti in un campionato difficile come quello che vivremo. Con il mister abbiamo parlato di come sono stati gli ultimi mesi. Siamo stati avversari. Mi ha ribadito di quanto fosse contento per il mio arrivo. Io ho ribadito quanto sia importante per me questa scelta. Sono contento per tutto ciò che abbiamo a disposizione".

"Conta l'impegno. Sono in Italia da più di dieci anni. Ho giocato praticamente sempre e non conta l'età. Conta come stai, cosa puoi dare. Qualcuno può avere qualche dubbio, ma è importante come sto e cosa pensa la società. Il campo darà le risposte".