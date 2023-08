Avellino: altro colpo in difesa, ecco Rigione dal Cosenza Il club ha presentato Cionek. Ulteriore novità per il reparto arretrato

Il restyling difensivo prosegue. L'Avellino è un passo da Michele Rigione. Il centrale difensivo, classe '91, saluterà il Cosenza dopo due stagioni per sposare il progetto tecnico biancoverde. L'avventura con i rossoblu termina con la salvezza ottenuta nei playout vinti contro il Brescia (Giorgio Perinetti era il direttore dell'area tecnica dei lombardi nella scorsa stagione).

Tre turni di stop rimediati dopo il playout di Serie B

Nella gara di ritorno, terminata con il risultato di 1-1, diventato 0-3 a tavolino dopo le decisioni del giudice sportivo per il lancio di fumogeni e invasione di campo da parte dei tifosi del Brescia, Rigione era stato espulso per una lite al rientro negli spogliatoi. Il giudice sportivo ha squalificato Rigione per tre turni. Il partenopeo si legherà all'Avellino con un contratto biennale.

Moretti in uscita

Prosegue la rivoluzione del pacchetto arretrato. Lorenzo Moretti sembra destinato all'uscita dalla rosa dell'Avellino. Il difensore di Magenta è seguito con attenzione dal Lecco e dalla Triestina: opportunità, quindi, anche di Serie B per il classe 2002 sul quale l'Inter, cedendolo nella scorsa estate, aveva però confermato il diritto di recompra.