Test Nocerina-Avellino: i convocati di Massimo Rastelli È la vigilia dell'allenamento congiunto, in programma alle 17.30 a Palma Campania

Domani, con calcio d'inizio alle 17.30, allo stadio comunale di Palma Campania, l'Avellino sosterrà un allenamento congiunto con la Nocerina ed ecco i convocati di Massimo Rastelli per il test. Non ci saranno gli ultimi acquisti, Thiago Cionek e Michele Rigione, annunciato pochi minuti fa dal club irpino. Domani il test con la Nocerina, giovedì sarà amichevole contro la Folgore Caratese con la presentazione della maglia ufficiale per la stagione 2023/2024 al "Partenio-Lombardi".

Chi sarà a disposizione per l'allenamento congiunto

Portieri: Caravano, Ghidotti;

Difensori: Benedetti, Cancellotti, De Simone, Falbo, Mulè, Rizzo, Tito;

Centrocampisti: Casarini, Dall’Oglio, D’Angelo, Esposito, Maisto, Matera, Palmiero, Tarcinale, Varela;

Attaccanti: Fusco, Kanoute, Marconi, Patierno, Sgarbi.