Avellino: Cionek, Rigione e Pezzella, ma Perinetti apre a nuove operazioni Manca solo l'annuncio per il centrocampista. Il dirigente capitolino sottolinea anche le uscite

Dall'annuncio di Thiago Cionek a quello di Michele Rigione: la settimana si è chiusa con l'arrivo del difensore partenopeo e l'Avellino ha completato anche l'operazione che porterà Salvatore Pezzella in biancoverde. Manca solo l'annuncio per il centrocampista classe 2000 saluta la Triestina e il percorso inverso lo compie Lorenzo Moretti. Il difensore di Magenta proseguirà la carriera con i giuliani.

Occhio alle opportunità fino all'ultimo secondo disponibile

Con l'arrivo del difensore brasiliano-polacco è nata una seconda fase del mercato dell'Avellino. Prima i movimenti definiti verso il ritiro di Palena, poi il rientro dopo le due settimane di lavoro nella cittadina abruzzese per una nuova accelerazione e non dovrebbe essere l'ultima perché ci sono diverse pedine in uscita dalla rosa irpina e in entrata l'Avellino potrebbe ancora aggiungere nei vari reparti.

La speranza di aver colmato il gap per rientrare nei primi posti

Giorgio Perinetti non ha nascosto l'obiettivo di riportare l'Avellino tra le prime del girone cancellando le ultime due annate, in particolar modo quella 2022/2023, prive di sussulti. Da Sturno, ospite dello Sport Festival, il direttore dell'area tecnica ha confermato la soddisfazione per aver inserito nel pacchetto arretrato due calciatori che sono stati capitani in Serie B andando oltre il mancato arrivo di Vladimir Golemic quando l'arrivo del serbo con cittadinanza polacca sembra vicinissimo. Perinetti tiene aperto ancora il mercato biancoverde sottolineando anche le uscite (11 fin qui) e le forze del girone: per il dirigente capitolino ci sono Benevento, Crotone e Catania tra le big del raggruppamento meridionale e l'Avellino spera di aver colmato il gap dalla vetta con la sessione estiva 2023.