Avellino: 2-0 alla Nocerina nel test a Palma Campania Marconi e Patierno: un gol per tempo. A bordocampo anche Cionek, Rigione e Pezzella

A segno con la coppia offensiva e con un gol per tempo: al 34' Michele Marconi, al 47' Cosimo Patierno. L'allenamento congiunto con la Nocerina termina con il finale di 2-0 per l'Avellino. Allo stadio comunale di Palma Campania la squadra irpina vince con le reti dei due attaccanti sotto lo sguardo dei tre nuovi acquisti: Thiago Cionek, Michele Rigione, ufficializzato ieri, e Salvatore Pezzella, non ancora ufficiale, ma nei fatti biancoverde. Buona prestazione con un gruppo in crescita e proiettato ora al nuovo test in programma giovedì al "Partenio-Lombardi", l'amichevole con la Folgore Caratese all'interno del memorial Sandro Criscitiello.

Avellino in campo così

Allenamento congiunto

Nocerina-Avellino 0-2

Marcatori: 34' pt Marconi, 2' st Patierno

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti (35' st Rizzo), Mulè, Benedetti, Tito (30' st Falbo); Dall'Oglio (30' st Casarini), Palmiero (23' st Maisto), D'Angelo (23' st Matera); Lores Varela (42' st Fusco); Patierno (33' st Kanoute), Marconi (17' st Sgarbi). All. Rastelli. A disp. Caravano, De Simone, Esposito, Tarcinale