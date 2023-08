Avellino in crescita. Latina: 9-0 Lazio sui pontini Coppia offensiva titolare a segno e buoni segnali per Rastelli nel test con la Nocerina

L'Avellino è rientrato da Palma Campania con buone sensazioni. La squadra irpina appare in crescita lungo la preparazione estiva al netto di un undici titolare presentato contro la Nocerina che non era al completo. I nuovi acquisti, Thiago Cionek, Michele Rigione e Salvatore Pezzella, hanno seguito il test amichevole da bordocampo.

A segno la coppia offensiva titolare

Un gol per tempo: prima Michele Marconi, poi Cosimo Patierno per il 2-0 biancoverde sui molossi e buoni segnali per Massimo Rastelli, soddisfatto per la prestazione dei lupi e anche per lo sprint di mercato, richiesto dopo il test di Barletta e arrivato con forza da parte della dirigenza. Giorgio Perinetti non ha escluso ulteriori novità in entrata, in parallelo al lavoro per le uscite che prosegue. Ci sono ancora diverse pedine pronte all'addio: tra queste Agostino Rizzo, Federico Casarini e Mamadou Kanoute, ieri in campo a Palma Campania nei minuti finali dell'allenamento congiunto.

Goleada biancoceleste nel memorial D'Amico

Il Latina, primo avversario dell'Avellino in campionato, è stato superato dalla Lazio con il risultato di 9-0 nel memorial Vincenzo D'Amico. Al "Francioni" 4-0 per i biancocelesti al termine del primo tempo con la doppietta di Ciro Immobile intervallata dalla rete di Felipe Anderson per una prima frazione chiusa con un autogol pontino. Nella ripresa a segno Mattia Zaccagni, Daichi Kamada, ancora Immobile, Luis Alberto e Valentin Castellanos.