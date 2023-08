Avellino: Ferragosto di lavoro, il focus sulla rosa tra entrate ed uscite Giovedì sera il test con la Folgore Caratese al "Partenio-Lombardi"

Dodici volti nuovi, di cui uno da ufficializzare (Salvatore Pezzella), otto cessioni, di cui una in prestito (Julian Illanes alla Carrarese) e due risoluzioni, quelle siglate con Mamadou Tounkara e Claudiu Micovschi: a Ferragosto ecco i movimenti dell'Avellino in entrata e in uscita. La dirigenza guidata da Giorgio Perinetti ha prodotto il primo step verso il ritiro di Palena per poi decelerare e piazzare la seconda fase di operazioni al rientro dalla preparazione sviluppata nella cittadina abruzzese.

Cionek, Rigione, Pezzella, ma non solo

Subito dopo il pari nel test con il Barletta, Massimo Rastelli aveva presentato lo sprint per Thiago Cionek, annunciato nei giorni successivi, e per altre trattative. Nelle ore delle prime parole da biancoverde per il difensore brasiliano-polacco il club irpino ha definito l'arrivo di Michele Rigione dal Cosenza e anche l'ingresso di Pezzella dalla Triestina, squadra in cui Lorenzo Moretti proseguirà la carriera.

Giovedì il test con la Folgore Caratese

Perinetti non ha escluso ulteriori novità di mercato, ora tanto sarà legato al percorso in uscita con otto pedine destinate all'addio. Ferragosto vissuto con una fase minima di riposo per poi vivere le ore di vigilia che porteranno al nuovo test per i biancoverdi. L'Avellino ospiterà la Folgore Caratese per il memorial "Sandro Criscitiello", in programma giovedì con un "Partenio-Lombardi". Sono terminati i lavori, effettuati dall'amministrazione comunale, al sintetico con la superficie rimpolpata e il restyling delle linee anche se c'è il rebus acqua nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari da risolvere nelle prossime ore.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Moretti (2025, diritto di recompra Inter), Zanandrea (2024), Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026), Matera (2024)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (in attesa di ufficialità)

In uscita: Casarini (2024), Mazzocco (2025)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)