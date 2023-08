Avellino: è la vigilia del test con la Folgore Caratese Ripresa a Venticano. La squadra è pronta al ritorno al "Partenio-Lombardi"

Si avvicina il ritorno al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. L'amministrazione comunale ha completato i lavori al campo in sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e domani, a partire dalle 20, il club presenterà la maglia per la stagione 2023/2024 e affronterà in amichevole la Folgore Caratese all'interno del memorial Sandro Criscitiello.

Sarà anche presentata la nuova maglia

Per l'Avellino sarà nuova possibilità di valutare la crescita del gruppo, parsa evidente nel 2-0 con la Nocerina a Palma Campania. Nell'allenamento congiunto con i molossi Massimo Rastelli non ha schierato gli ultimi acquisti, Thiago Cionek, Michele Rigione e Salvatore Pezzella, che dovrebbero essere in campo domani sera e anche dalle scelte tecnico-tattiche dell'allenatore potranno arrivare ulteriori indicazioni in chiave mercato. In giornata i lupi riprenderanno la preparazione dopo il Ferragosto: allenamento al "William Vincenzo Russo" di Venticano.