Avellino: nuova maglia e prove generali per la squadra al "Partenio-Lombardi" Dalle 20 nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari: nuovo test per i lupi

Ultimi dettagli verso il test amichevole contro la Folgore Caratese nel memorial Sandro Criscitiello che si aprirà con la presentazione della nuova maglia: così l'Avellino vivrà un nuovo test, da prove generali verso il campionato con l'ingresso dei tre volti nuovi, Thiago Cionek, Michele Rigione e Salvatore Pezzella (l'accordo con il centrocampista non è stato ancora ufficializzato). Sarà ritorno al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo il ritiro vissuto a Palena e gli allenamenti sviluppati al "William Vincenzo Russo" di Venticano.

Evento a partire dalle 20

Per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari, dopo la ridefinizione del campo in sintetico, c'era il dubbio legato al servizio idrico, superato nelle ultime ore: contatore intestato al Comune di Avellino, rientrato in possesso del "Partenio-Lombardi" al termine della convenzione con il club. Tutto pronto, quindi, per la presentazione della nuova maglia (ore 20) e per l'amichevole (ore 21) in cui Massimo Rastelli avrà modo di valutare i progressi di squadra verso l'esordio in campionato, in programma nel weekend del 3 settembre.