LIVE | Avellino - Folgore Caratese, la cronaca dell'amichevole Maglia da portiere dedicata a Domenico Cecere per la stagione 2023/2024

La cronaca del test amichevole per il memorial Sandro Criscitiello.

47' - Nuovo vantaggio biancoverde. Ancora di testa, ancora Patierno su corner battuto da Cancellotti (3-2).

Primo tempo: 2-2

46' - Pari della Folgore. Altra conclusione da fuori area, questa volta di Kyeremateng per il 2-2.

17' - Avellino di nuovo avanti. Calcio d'angolo battuto da Tito, colpo di testa di Cionek: deciso il brasiliano-polacco per il 2-1.

7' - Pari Folgore. Panatti realizza con un sinistro a giro sul quale Ghidotti non ha potuto nulla.

5' - Avellino in vantaggio. Colpo di testa di Cosimo Patierno su cross di Cancellotti, battuto Piga per l'1-0 biancoverde.

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Cionek, Tito; Dall'Oglio, Palmiero, D'Angelo; Lores Varela; Marconi, Patierno. All. Rastelli. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Sgarbi, Mulè, Maisto, Matera, Plescia, Pizzella, Tarcinale, Fusco, Esposito, De Simone, Caravano.

F. Caratese: Piga, Paltrinieri, Gritti, Ortelli, Silvestre, Arpino, Panatti, Rosa, Confalonieri, Clerici, Kyeremateng. All. Espinal. A disp. Macchi, Silano, Gaetani, Diop, Arduini, Mora, Pandini, Vernocchi, Corbo.

A partire dalle 21 sarà test amichevole tra l'Avellino e la Folgore Caratese al "Partenio-Lombardi" per il primo memorial "Sandro Criscitiello". È stata anche l'occasione per la presentazione delle maglie per la stagione 2023/2024. La prima è verde con bordi e righe verticali bianche, la seconda è bianca, la terza è gialla. La maglia da portiere è dedicata a Domenico Cecere. Buonissima cornice di pubblico con l'anello della Curva Sud gremito e un buon numero di spettatori anche in Tribuna Montevergine.