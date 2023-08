Avellino, Rastelli: "Poca brillantezza, ma fa parte del percorso" Il commento del tecnico biancoverde dopo la vittoria (3-2) con la Folgore Caratese

Finale di 3-2 per l'Avellino contro la Folgore Caratese. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei lupi, Massimo Rastelli, al termine dell'amichevole.

"È stata una bellissima serata con una cornice di pubblico decisiva per noi. Questo è il primo aspetto. Sulla prestazione non siamo stati brillanti come nell'ultimo test, ma per tanti aspetti ci può stare. Ho visto belle giocate, c'è stata della discontinuità nel gioco come a Barletta, ma questo test ci serviva per mettere benzina".

"Siamo esattamente a un mese dall'inizio della preparazione. C'è chi arriva subito a una determinata condizione, chi meno. C'è chi ha bisogno di più tempo. Sotto l'aspetto fisico molti hanno fatto fatica oggi, come Palmiero, che però era reduce da problemi in settimana. D'Angelo ha fatto molta fatica nella fase di non possesso. L'avversario è stato bravo a metterci in difficoltà".

"Domenica con la Nocerina è stata la partita perfetta e ho visto la squadra che volevo. Oggi abbiamo pagato in termini fisici e ci può stare. Sui gol subiti? Dovevamo fare meglio. Nelle loro ripartenze dovevamo ritardare la loro fase costringendoli alle fasce".

"Mercato? Patierno è un giocatore completo. Si sta impegnando tantissimo, vede la porta. Rispetto a me è molto più veloce. Sa giocare facendo prima e seconda punta. Rivedo qualcosa di me in lui. Sul mercato parla il direttore, mi dicono chi c'è e lavoro".

Sulle ambizioni: "Vogliamo essere protagonisti. Non c'è dubbio. Il clima è cambiato. La società sta facendo di tutto per determinare tutto ciò e ora tocca a noi".