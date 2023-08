Avellino, Patierno: "Saremo in forma quando occorrerà" Le parole dell'attaccante, decisivo con una doppietta nel test con la Folgore Caratese

Doppietta nel test e Cosimo Patierno è risultato decisivo nel 3-2 con la Folgore Caratese per la vittoria nel memorial Sandro Criscitiello: "Si può fare molto di più. - ha spiegato l'attaccante dell'avellino - Eravamo carichi, ma ci siamo ricompattati davvero nel test solo nel secondo tempo. Vedere quella curva è bellissima. Faccio i complimenti a tutta Avellino. Giocare con quella spinta è bellissimo".

"Marconi? Innanzitutto mi fa piacere essere già nel cuore dei tifosi. Su Michele posso dire che ha fatto bene e tutti abbiamo pagato la stanchezza. Sui gol tutti possiamo migliorare, non solo Michele. Conta arrivare in forma il 3 settembre".

"I cori della curva che chiede la B? La vogliamo anche noi. Volevo giocare in una piazza ambiziosa e speriamo di divertirci tutti insieme".

"L'impegno ci sarà sempre. Sono un attaccante che vuole segnare, ma che vuole mettersi a disposizione. Conta quello. Faccio un gol, due... Non mi interessa. Conta la squadra. Giocare contro l'Avellino è diverso. So cosa significa e so quindi cosa serve per giocare nell'Avellino. Serve qualcosa in più, sempre".