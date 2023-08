Avellino: un ingresso e due risoluzioni. Ecco come cambia la rosa biancoverde Rush finale nella sessione estiva di calciomercato e verso l'esordio in campionato

Il day after del memorial "Sandro Criscitiello" è stato vissuto con una serie di annunci dall'Avellino. Il club irpino ha prorogato la campagna abbonamenti (riapertura per la sottoscrizione delle tessere stagionali dal 21 al 30 agosto) dopo la quota 3200 raggiunta alla chiusura di quella che, di fatto, è stata la prima fase. Fronte mercato l'Avellino ha comunicato la risoluzione consensuale con Lorenzo Moretti. Il difensore lombardo è stato ingaggiato dalla Triestina con un contratto triennale.

È ufficiale l'ingaggio con Pezzella

Prospettiva 2026 anche per Salvatore Pezzella: percorso inverso e diretto per il centrocampista capitolino, classe 2000, legato ora con un triennale all'Avellino. La società biancoverde ha ufficializzato anche la risoluzione con Gianmaria Zanandrea. È ufficiale, quindi, l'ulteriore ingresso con due uscite nel pacchetto difensivo nell'obiettivo di sfoltire la rosa e regalarsi un ultimo colpo nel rush finale di calciomercato: è questa l'ambizione di Giorgio Perinetti.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026), Matera (2024)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (2026)

In uscita: Casarini (2024), Mazzocco (2025)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)