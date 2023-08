Avellino: pronto un nuovo acquisto, segnò una doppietta contro i lupi in D È reduce da un biennio in C, fu decisivo per un ko che costò la panchina a un tecnico biancoverde

Non c'erano dubbi sulla prosecuzione del lavoro sottotraccia da parte dei dirigenti dell'Avellino sul mercato. C'è la priorità delle uscite nell'equilibrio dei vari reparti, ma anche in entrata è pronto un ulteriore colpo. Il club irpino è vicino all'accordo con il Latina per inserire Daniel Sannipoli nel pacchetto dei centrocampisti a disposizione di Massimo Rastelli.

Il capitolino, classe 2000, è reduce da un biennio con la squadra pontina: 34 presenze con 4 gol e 3 assist nel girone C di Serie C 2022/2023 vissuto da ala, in particolar modo nel 3-5-2 come nelle due sfide contro l'Avellino nella passata stagione. C'è, quindi, Sannipoli come nuova soluzione per la prospettiva di un centrocampo a 3, per il 4-3-3 delineato da Rastelli lungo il precampionato. Nelle scorse ore il club della famiglia D'Agostino ha ufficializzato l'accordo triennale con un altro centrocampista, Salvatore Pezzella, regista ma anche mezzala.

Sannipoli realizzò una doppietta in Avellino-Trastevere 1-4

C'è un particolare che non passa inosservato negli incroci con i lupi. Sannipoli è cresciuto nel Trastevere e fu avversario dell'Avellino con la squadra romana nel campionato di Serie D 2018/2019. Il centrocampista, impiegato da mezzala sinistra in quella stagione, andò a segno con una doppietta al "Partenio-Lombardi" nel 4-1 Trastevere del 2 dicembre 2018 che portò all'esonero di Archimede Graziani nelle ore successive.